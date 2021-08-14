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陳嘉桓《玩到盡》開中門 蔚雨芯「魔鬼胸」搶晒Fo

2021-08-14 列印
■陳嘉桓在節目中豪晒身材。
■蔚雨芯的「魔鬼胸」成鏡頭焦點。
■蔚雨芯不時在社交網分享靚相。網上圖片
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　　TVB（無線）節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於明晚播映，首集宣傳片可見陳嘉桓、蔚雨芯、黃美棋、游嘉欣、林秀怡和羅毓儀等玩到盡！陳嘉桓「大開中門」吸睛，擁「魔鬼胸」封號的蔚雨芯上水時，「魔鬼胸」即搶晒Fo，令伊人的面部失焦！因現場太混亂，受輕傷的蔚雨芯玩得投入，回家才發現大腿有多處瘀痕！

　　另外，亦有林秀怡高舉圓球瀡落氣球滑梯的鏡頭，而周志康、黃美棋和郭子豪玩大格鬥時，子豪失重心壓在美棋BB身上，令她痛到碌地並要由其他嘉賓扶起！主持人林盛斌（Bob）及區永權就多次被潑水，阿Bob更遭水桶笠頭！



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