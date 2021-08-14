睇奧運好熱血剝衫划獨木舟 謝高晉洗冷氣捱麵包 貼錢追歌手夢

香港運動員喺東京奧運滿載而歸，創出1金2銀3銅佳績！施匡翹的28歲師弟謝高晉（Kochun）特別感觸，因為他既是歌手亦是澳門甲一籃球隊成員，打緊職業賽，雙重身份背後經歷過唔少辛酸，包括運動員生涯日操夜操，仲要經常受傷，入咗行又唔夠工開，時至今日仍然要靠「秘撈」先頂得住！採訪：方騫平 攝影：張詠森謝高晉最愛打籃球及划獨木舟，加上睇奧運睇到好熱血，日前佢就出海划獨木舟，划咗一陣聽見天文台發出雷暴警告，惟有急急上岸沖身！高佬謝高晉細細個就紮紮跳，媽咪安排他讀興趣班發揮運動細胞。14歲就開始打籃球，16歲首次參加公開比賽奪得「籃板王」，再打港青，卻因比賽時跳高搶籃板嚴重受傷被迫休養：「運動員生涯好辛酸，每周操足6日，朝朝早5點起身跑步keep住體能，午飯後要進行特訓同埋加操，而且要keep住健康飲食，冇得飲汽水食垃圾食物。」入行初期做過地盤炒散謝高晉暫停職業籃球生涯後，13年獲朋友介紹返杭州客串古裝劇《俠客行》，自此入行：「記得喺15年拍電影《同班同學》成日走錯位畀導演鬧，不過學到好多嘢。」之後他又拍過內地嘅網大，又入返澳門戰狼球隊。2019年曾殺入《全民造星II》99強，最後決定退賽轉戰內地綜藝節目《我要打籃球》，兩年前出歌做歌手：「最辛苦啱啱入行，好似盲頭烏蠅咁要周圍搲撈，記得每日隊完幾個麵包就要搭車去柴灣、觀塘、荃灣casting，天南地北每日車費已經用咗70蚊，當時啱啱畢業冇乜錢，惟有去地盤炒散搵快錢，每日都搵到800至1000蚊，我仲會同朋友做埋啲冷氣工程，諗返起雖然辛酸，但好感激個判頭咁支持我去追夢，每次我要去casting都畀我早走。」入行以嚟，謝高晉見報最多係得到確診師姐施匡翹「帶挈」入住駿洋邨隔離營，問到o依家經濟狀況，他爆料話仍有秘撈：「坦白疫情下工作唔多，好彩一直同朋友合作接啲冷氣工程，收入算係穩定。同埋盡量慳啲使，無事出街少破財嘛！雖然我人高食量大，但每次隊幾個麵包就夠，唔使要食好西。」