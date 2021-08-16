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粵劇名伶陳好逑設靈　阮兆輝夫婦淚別好友

2021-08-16 列印
■陳好逑上月病逝，昨日設靈供親友弔唁。
■阮兆輝（右二）忍不住以紙巾拭淚。
■白雪仙送上花圈致意。
■梅雪詩現身殯儀館致祭。
■羅家英與阿姐到靈堂送別好友。
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　　粵劇名伶陳好逑上月23日病逝，享年89歲，昨日於世界殯儀館設靈，今日大殮，靈柩將奉移鑽石山火葬場火化。喪禮以佛教形式進行，阮兆輝夫婦、阮德鏘和太太以及母親尹飛燕、梅雪詩及羅家英夫婦都有前來弔唁，阮兆輝夫婦在誦經期間忍不住低頭拭淚。

　　另外，白雪仙、汪明荃、羅家英、陳寶珠、楚原、南紅、蓋鳴暉、羅豔卿、李居明、梅雪詩、林潤笙夫婦等都有送上花圈悼念。



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