穗珍爆出欺凌醜聞後，組合的活動受到影響，4月底推出的新歌《Last Dance（Prod. GroovyRoom）》也要重新以五人方式錄音、重拍宣傳照等，如今穗珍退出，組合可以正式回歸。不過穗珍的海外fans十分支持她，並發起網上請願，要求CUBE讓穗珍回來，昨晚已有逾98,000人聯署。
穗珍涉欺凌終被踢出(G)I-DLE 海外粉絲聯署望CUBE回心轉意
穗珍爆出欺凌醜聞後，組合的活動受到影響，4月底推出的新歌《Last Dance（Prod. GroovyRoom）》也要重新以五人方式錄音、重拍宣傳照等，如今穗珍退出，組合可以正式回歸。不過穗珍的海外fans十分支持她，並發起網上請願，要求CUBE讓穗珍回來，昨晚已有逾98,000人聯署。
三人幫落網 向黑工兜售 假針紙湧現 埋爆疫炸彈
僱主留意，慎防有人持假身份證和假疫苗接種紀錄見工，假稱具抵抗力，卻成為工作間的疫情炸彈。正當僱主要求應徵者提供疫苗接種紀錄，一名越南裔清潔女工「一條龍」偽造假身份證和打針紙，以六百元售予同鄉，於見工時...
2021-08-16
- 陳振聰遭頒令破產 判詞指已確認無力還債
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- 汗水換獎牌不忘讀書 彈性上課扶植運動員 港隊在東京奧運創下歷史佳績，特首林鄭月娥宣佈增加支援體育發展，包括照顧運動員的求學需要。事實上，張家朗、蘇慧音及李皓晴等獎牌運動員，均要在中學輟學苦練，始能站在頒獎台上，反映現有中學課程，難以讓年輕運動員兼顧學業與體育。目前夥體院推行夥伴學校計劃的林大輝中學，以額外補習及網上支援，讓運動員只需上半日課，增加訓練時間，也能平衡學業，惟過程須動員全校老師犧牲課外時間配合，其他學校要複製做法的難度極高。此外，獎牌效應令個別運動項目參與人數急增，衍生教練及場地嚴重不足的問題，各項目教練均促請港府盡早增建體育場地。
- 首席政府律師楊美琪出任刑檢專員
- 張劍虹羅偉光涉違《國安法》續還柙
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山西文水縣疑爆「皮膚炭疽」疫情
山西省文水縣發生高傳染性疑似「皮膚炭疽」疫情，九人皮膚潰爛變黑，已被隔離治療，目前已全面開展防控、救治工作。上周一北京疾控中心也報告，有宗來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣到北京就診肺炭疽病例。中國...
2021-08-16
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來自2714年的未來人警告： 地球兩年後出事？
自一年前起，有一名自稱來自二七一四年平行世界穿越到現在的未來人，不時在社交媒體TikTok分享未來時空消息。近日他揭露全球將在二○二三年發生巨大變化，而且人類將於二○二八登陸火星殖民。據《每日星報》報...
2021-08-16
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Wetland Seasons Bay入場費455萬
位於天水圍的大型新盤第1期Wetland Seasons Bay，本周二（10日）公佈首批245伙價單，折實價455.06萬元入場。發展商昨日原價加推123伙，折實平均呎價為14093元，最快下周開售...
2021-08-14
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監管陰霾未散 騰訊友邦本周放榜 恒指料受制26800點
本周將有騰訊（700）、友邦保險（1299）等重磅股陸續放榜，以及恒指季檢結果出爐，但分析認為內地在各行業施加嚴厲監管憂慮未散，即使重磅股業績勝預期，都難為恒指帶來反彈動力，反而若騰訊績後未能說服市場...
2021-08-16
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摩蘭奴留隊再開炮 「黃」者風範
維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴早前化身會方吉祥物，力拒車路士邀請宣佈續約至二七年，以答謝粉絲的支持。今季西甲可以有更多球迷入場，此子揚言今晚聯賽第一擊地頭迎戰CF格蘭納達，全力為支持者士哥，領軍旗開得勝，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now632台周二凌晨2:00直播） 西班牙政府衞生部部長達莉雅絲六月中宣佈，新一季西甲可以有更多球迷入場觀戰，首輪聯賽上限制定球場容量四成，之後逐步放寬。去季西甲獨取廿三球和七次助攻的謝拉特摩蘭奴，十分期待道：「球迷就是維拉利爾第十二人，給予我們無限動力！」 續約至2027專心作戰 這名二十九歲西班牙國腳，上周隨軍出席一部關於黃色潛艇去季...
2021-08-16
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【添加營養咖啡新趨勢】調查指亞太市場對咖啡需求日增 新興優質蛋白咖啡應運而生
據最新統計顯示，2020年至2024年間，全球咖啡市場將以5.32%的年均增長率急增，而亞太區有望成為此期間增長得最快的地區，反映消費者對咖啡飲品的需求，持續有增無減。 提起咖啡，多數都會聯想起利尿...
2021-08-11
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最強新人 百毒不侵抗壓力高 炎明熹面對負評：去完廁所唔記得
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勵‧志——有種成功叫堅持 - 國際殘疾運動
張家朗奪金的一刻，整座城市尖叫聲此起彼落，一枚前所未有的奧運花劍金牌為香港人一掃疫情的陰霾。今屆港隊史無前例取得6面獎牌，全城致敬，但運動員發光發亮背後的汗水和辛酸，不為外人道。 同樣練習劍擊的曹萍，...
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馬場浮世繪——潘頓父女出席慈善活動
潘頓剛在上周末（八月十四日）復課，為新季積極備戰。日前潘頓在其社交網站分別上載了數張與女兒Roxy合照。相中潘頓一身西裝靚仔型男打扮，至於Roxy則身穿一條白色的雪紡長裙，像小公主般樣子可愛標致，長得...
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