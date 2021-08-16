穗珍涉欺凌終被踢出(G)I-DLE 海外粉絲聯署望CUBE回心轉意

韓國女團(G)I-DLE成員徐穗珍2月時被爆涉欺凌，即使她否認，都未能扭轉局面，前晚她更被CUBE事務所炒魷，公司發聲明宣佈穗珍退團，(G)I-DLE將以五人姿態活動。昨日有韓媒報道，指CUBE早已決定踢走穗珍，只是前晚發聲明宣佈消息，同時(G)I-DLE可以順勢重啟活動，尤其(G)I-DLE現在是CUBE力捧的女團，更是公司的主要收入來源。穗珍爆出欺凌醜聞後，組合的活動受到影響，4月底推出的新歌《Last Dance（Prod. GroovyRoom）》也要重新以五人方式錄音、重拍宣傳照等，如今穗珍退出，組合可以正式回歸。不過穗珍的海外fans十分支持她，並發起網上請願，要求CUBE讓穗珍回來，昨晚已有逾98,000人聯署。