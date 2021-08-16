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出賣隊友Po「炒車照」　Edan預告好忙頂硬上

2021-08-16 列印
■Edan忙中作樂上載炒車照片，取笑隊友。
■Edan同四位隊友跳得好投入，個個表情管理失敗。
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　　MIRROR早前舉行一連六場演唱會非常成功，不少「鏡粉」仍然好回味他們的表演，成員Edan（呂爵安）在社交網上載與Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）及姜濤表演肥仔（梁業）歌曲《Lady Killa》時的「炒車照」，並留言：「搵搵吓相見到呢啲相，真係笑死me！」他出賣了兄弟，最後都要講句，「Sorry Bro！」五位成員十足玩過山車一樣，全部面容扭曲，齊齊表情管理失敗！

　　此外，Edan還有事情要宣佈：「聽日開始我將會由 — 爵安（忙碌），進化做 — 爵安（好忙碌）面對嚟緊嘅新挑戰同工作，爵安嘅心態就好似呢兩張圖嘅樣咁，同玩過山車一樣，頂硬上！」



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