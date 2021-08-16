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解散音樂會三成員爆喊 天堂鳥約定八年後紅館重聚

2021-08-16 列印
■天堂鳥舉行解散演唱會，與歌迷告別。
■王君馨任嘉賓，與天堂鳥大跳性感辣身舞。
■Lincoln與Tyrese（圖）在致謝環節時爆喊。
解散音樂會三成員爆喊 天堂鳥約定八年後紅館重聚
■久未露面的EO2約定天堂鳥八年後重聚。
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　　組合BOP天堂鳥前晚在九展舉行《BOP The Last Dance》解散演唱會，在Medley跳唱環節中選了MIRROR、ERROR、Twins及郭富城的歌曲演出，引起全場起哄。龔柯允和海俊傑以嘉賓身份以邊唱邊傾談的方式演出，海俊傑提起天堂鳥的不和傳聞，Gordon（葉泓聲）表示想與兩位隊友講對不起，因自己年紀小、脾氣暴躁或亂做一些事，導致有一段時間與隊友疏遠了。

　　在最後感謝環節，三人終忍不住流下男兒淚，特別是剛剛度過30歲的Tyrese（歐喬鋒）喊爆說︰「是我提出要先離開，已經七年了，我想為自己做多些，多謝兄弟明白我，他們可以說我反骨，背叛他們，但他們沒有這樣想，相信將來我們有機會重聚！」



　　擔任嘉賓的組合EO2表示︰「2013年我們也在這個地方解散，所以你們也是中了一個咒語，但不緊要，你們會好像我們一樣八年後重組，約定大家八年後大家再重組好嗎？」天堂鳥則問他們「紅館好嗎？」EO2當然一口應承。

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