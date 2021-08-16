解散音樂會三成員爆喊 天堂鳥約定八年後紅館重聚

在最後感謝環節，三人終忍不住流下男兒淚，特別是剛剛度過30歲的Tyrese（歐喬鋒）喊爆說︰「是我提出要先離開，已經七年了，我想為自己做多些，多謝兄弟明白我，他們可以說我反骨，背叛他們，但他們沒有這樣想，相信將來我們有機會重聚！」
擔任嘉賓的組合EO2表示︰「2013年我們也在這個地方解散，所以你們也是中了一個咒語，但不緊要，你們會好像我們一樣八年後重組，約定大家八年後大家再重組好嗎？」天堂鳥則問他們「紅館好嗎？」EO2當然一口應承。
僱主留意，慎防有人持假身份證和假疫苗接種紀錄見工，假稱具抵抗力，卻成為工作間的疫情炸彈。正當僱主要求應徵者提供疫苗接種紀錄，一名越南裔清潔女工「一條龍」偽造假身份證和打針紙，以六百元售予同鄉，於見工時...
2021-08-16
山西省文水縣發生高傳染性疑似「皮膚炭疽」疫情，九人皮膚潰爛變黑，已被隔離治療，目前已全面開展防控、救治工作。上周一北京疾控中心也報告，有宗來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣到北京就診肺炭疽病例。中國...
2021-08-16
自一年前起，有一名自稱來自二七一四年平行世界穿越到現在的未來人，不時在社交媒體TikTok分享未來時空消息。近日他揭露全球將在二○二三年發生巨大變化，而且人類將於二○二八登陸火星殖民。據《每日星報》報...
2021-08-16
位於天水圍的大型新盤第1期Wetland Seasons Bay，本周二（10日）公佈首批245伙價單，折實價455.06萬元入場。發展商昨日原價加推123伙，折實平均呎價為14093元，最快下周開售...
2021-08-14
本周將有騰訊（700）、友邦保險（1299）等重磅股陸續放榜，以及恒指季檢結果出爐，但分析認為內地在各行業施加嚴厲監管憂慮未散，即使重磅股業績勝預期，都難為恒指帶來反彈動力，反而若騰訊績後未能說服市場...
2021-08-16
維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴早前化身會方吉祥物，力拒車路士邀請宣佈續約至二七年，以答謝粉絲的支持。今季西甲可以有更多球迷入場，此子揚言今晚聯賽第一擊地頭迎戰CF格蘭納達，全力為支持者士哥，領軍旗開得勝，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now632台周二凌晨2:00直播） 西班牙政府衞生部部長達莉雅絲六月中宣佈，新一季西甲可以有更多球迷入場觀戰，首輪聯賽上限制定球場容量四成，之後逐步放寬。去季西甲獨取廿三球和七次助攻的謝拉特摩蘭奴，十分期待道：「球迷就是維拉利爾第十二人，給予我們無限動力！」 續約至2027專心作戰 這名二十九歲西班牙國腳，上周隨軍出席一部關於黃色潛艇去季...
2021-08-16
據最新統計顯示，2020年至2024年間，全球咖啡市場將以5.32%的年均增長率急增，而亞太區有望成為此期間增長得最快的地區，反映消費者對咖啡飲品的需求，持續有增無減。 提起咖啡，多數都會聯想起利尿...
2021-08-11
《聲夢傳奇》一班參賽者剛完成畢業演唱會，冠軍兼三料得主炎明熹（Gigi）在台上大晒唱功和實力。由比賽期間， Gigi一直是話題人物，不論是歌藝、造型及家庭背景，但其實 Gigi只是個16歲讀F.4的少...
2021-08-16
張家朗奪金的一刻，整座城市尖叫聲此起彼落，一枚前所未有的奧運花劍金牌為香港人一掃疫情的陰霾。今屆港隊史無前例取得6面獎牌，全城致敬，但運動員發光發亮背後的汗水和辛酸，不為外人道。 同樣練習劍擊的曹萍，...
2021-08-16
潘頓剛在上周末（八月十四日）復課，為新季積極備戰。日前潘頓在其社交網站分別上載了數張與女兒Roxy合照。相中潘頓一身西裝靚仔型男打扮，至於Roxy則身穿一條白色的雪紡長裙，像小公主般樣子可愛標致，長得...
2021-08-16