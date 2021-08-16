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劉思慕不滿《尚氣》變實驗品 ﻿偉仔法拉﻿﻿十環對打似玩泡泡槍﻿

2021-08-16 列印
■偉仔和法拉的新劇照，二人對望，表情則截然不同。
■偉仔和法拉用十環對打，但竟被網民取笑似玩泡泡槍。
■偉仔與劉思慕與在戲中飾演父子，但不少網民取笑應該掉轉角色。
■劉思慕公開多張《尚氣》花絮照。
■《尚氣》的武打戲被指很有港產片味道。
■新宣傳片有奸角Abomination曝光，他曾在《變形俠醫》出現。
■迪士尼新CEO Bob Chapek上任後，先後收到史嘉莉入稟及被劉思慕炮轟。
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　　迪士尼近來可謂禍不單行，上月被「黑寡婦」史嘉莉告違約後，昨日「尚氣」劉思慕更鬧爆主席Bob Chapek的實驗言論，指《尚氣》及劇組都不是實驗品！此外，《尚氣》公開多張梁朝偉及陳法拉的新劇照，當中二人以十環對打，被網民笑似玩泡泡槍。

　　迪士尼主席Bob Chapek日前在投資者會議上宣佈下月上映的漫威新作《尚氣與十環幫傳奇》會在戲院開畫，上映45日後才在串流平台上架，測試是否對戲院票房有幫助，Bob表示：「《尚氣》可能是我們一個有趣的實驗，電影在串流上架前，先在戲院上映45日。」他又提到因變種病毒令疫情再次肆虐，因此每部迪士尼作品的安排都會不同。



　　但飾演「尚氣」的加拿大華裔男星似乎不認同Bob的說法，在網上回應指亞洲文化被低估，「我們不是『有趣的』實驗，我們是打破規範的人，在經歷了艱難的一年後，我們為文化和歡樂慶祝，並堅持下去，我們就是驚喜。」《尚氣》於9月3日才在北美上映，劉思慕的言論亦成為網上熱話。

　　前日迪士尼公開多張梁朝偉及陳法拉的新劇照，二人分別飾演尚氣的父母徐文武及映麗，其中陳法拉望着偉仔時表情嚴肅，又有他們以十環武器對打，但不少香港網民卻笑指十環似小朋友玩泡泡槍。大前日電影又公開新宣傳片，更有奸角Abomination怪物曝光，Abomination曾在愛德華諾頓主演的電影《變形俠醫》中出現過，是變形俠醫的敵人。

　　此外，史嘉莉祖安遜上月入稟控告迪士尼將《黑寡婦》於戲院及串流平台同步上映違約，近日有內部消息人士爆料指，迪士尼已經取消與史嘉莉的所有合作項目，擺明封殺對方！

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