迪士尼近來可謂禍不單行，上月被「黑寡婦」史嘉莉告違約後，昨日「尚氣」劉思慕更鬧爆主席Bob Chapek的實驗言論，指《尚氣》及劇組都不是實驗品！此外，《尚氣》公開多張梁朝偉及陳法拉的新劇照，當中二人以十環對打，被網民笑似玩泡泡槍。迪士尼主席Bob Chapek日前在投資者會議上宣佈下月上映的漫威新作《尚氣與十環幫傳奇》會在戲院開畫，上映45日後才在串流平台上架，測試是否對戲院票房有幫助，Bob表示：「《尚氣》可能是我們一個有趣的實驗，電影在串流上架前，先在戲院上映45日。」他又提到因變種病毒令疫情再次肆虐，因此每部迪士尼作品的安排都會不同。但飾演「尚氣」的加拿大華裔男星似乎不認同Bob的說法，在網上回應指亞洲文化被低估，「我們不是『有趣的』實驗，我們是打破規範的人，在經歷了艱難的一年後，我們為文化和歡樂慶祝，並堅持下去，我們就是驚喜。」《尚氣》於9月3日才在北美上映，劉思慕的言論亦成為網上熱話。前日迪士尼公開多張梁朝偉及陳法拉的新劇照，二人分別飾演尚氣的父母徐文武及映麗，其中陳法拉望着偉仔時表情嚴肅，又有他們以十環武器對打，但不少香港網民卻笑指十環似小朋友玩泡泡槍。大前日電影又公開新宣傳片，更有奸角Abomination怪物曝光，Abomination曾在愛德華諾頓主演的電影《變形俠醫》中出現過，是變形俠醫的敵人。此外，史嘉莉祖安遜上月入稟控告迪士尼將《黑寡婦》於戲院及串流平台同步上映違約，近日有內部消息人士爆料指，迪士尼已經取消與史嘉莉的所有合作項目，擺明封殺對方！