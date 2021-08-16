阿嬌（鍾欣潼）於去年3月與賴弘國正式離婚，結束只有短短14個月的短暫婚姻，各自繼續向人生的不同方向進發。前天是七夕情人節，阿嬌前夫賴弘國疑似帶同新歡為其父親慶祝生日，他在社交網上的限時動態上載了一張與爸媽及一位女生的合照，四人在台中一家廣東菜館吃飯。他用了蜜桃圖案遮住疑似新女友的樣貌，其父母坐在前排笑得十分開心。賴弘國並留言：「七夕快樂，親愛的爸爸生日快樂！」但他卻沒有說明身旁女伴身分。今年5月賴弘國爆出因抑鬱症而暴瘦，體重由73公斤跌至64公斤，但昨日他上載的照片中，見他面色紅潤而且精神不俗。