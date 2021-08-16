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陳凱琳讚囝囝適應力強

2021-08-16 列印
■陳凱琳上載與大仔的玩耍片段。
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　　陳凱琳（Grace）的大仔鄭承悅（Rafael）轉眼已讀完學前預備班，Grace在社交網上載與Rafael追逐、坐車仔的短片。

　　Grace更以英文留言，回憶當初帶Rafael到學校的情況：「記得第一次帶Rafael返學時，我有想過他會哭嗎？會適應嗎？會認識到新朋友嗎？從Playgroup到學前預備班，我見證到他的適應能力，每次都是第一個跑出上校車的人，看得出他返學時有多興奮。每次我偷看他上課，他總是忙碌地彈琴、唱歌、睇書或跑來跑去！」



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