最強新人 百毒不侵抗壓力高 炎明熹面對負評：去完廁所唔記得

《聲夢傳奇》一班參賽者剛完成畢業演唱會，冠軍兼三料得主炎明熹（Gigi）在台上大晒唱功和實力。由比賽期間， Gigi一直是話題人物，不論是歌藝、造型及家庭背景，但其實 Gigi只是個16歲讀F.4的少女，面對突如其來的高人氣及壓力，難得她有非一般16歲的思想，識得自我減壓又會感恩，面對負面新聞仲搞笑形容去完個廁所就唔記得，看來以她的演藝潛力，加上有如運動員的心理質素，要在娛樂圈發圍一定唔難啦！撰文：杜淑霞 攝影：梁有財在《聲夢》決賽奪得《專業評選大獎》、《觀眾熱選大獎》及總冠軍《傳奇新星》，成為三料冠軍的Gigi，事隔一個月竟然話覺得冇乜感覺，「o依家其實冇乜太大感覺，最大感覺係當日攞獎會好興奮，同埋好神奇，其實李生（李克勤）都講過攞冠軍都係一晚嘅事，第二日最多有人同你講恭喜或者叫你繼續加油，到o依家其實冇乜感覺，哈哈！攞咗獎一個榮譽，但係唔會覺得自己好犀利咁。」感激「Gi炎粉」支持比賽期間，一班《聲夢》參賽者已經極受粉絲歡迎，被喻為「人氣王」的Gigi更可以有商演活動搵真銀，16歲女已有賺錢能力，Gigi好識諗只想用來幫補家人，「我覺得有賺錢能力係可以幫屋企分擔一啲負擔，我就希望可以幫到佢哋，然後再儲錢，買樓係我最大目標，但慢慢儲以備不時之需。（賺咗幾多位數？）冇計，都唔知，因為我淨係有入冇出，應該姑丈清楚啲。（有六位未？）應該冇啦！（買乜嘢獎勵自己？）都冇，通常我啲錢都係食嘢，肚餓就食，乜都鍾意食，我係睇口味，當日想食酸嘢就去食酸嘢。」現在有170cm高，約51kg重的她希望維持磅數，但增高到175cm，因為除了做歌手也想當Model，「兩樣都想，但係想做歌手多啲，Model學嘅嘢都唔一樣，同埋有時學咗Model啲嘢，可以套用番喺歌手度，譬如擺甫士。」對於粉絲團「Gi炎粉」一直落力支持， Gigi非常感動，「真係要好多謝佢哋，佢哋真係會唔理天氣都會過嚟支持，我真係好感動，唔係話喺金錢上付出就係對我支持，一啲心意，佢哋有時送啲手作禮物，譬如我哋比賽完一出到去好多fans喺出面等，佢哋捧住個好重嘅蛋糕，仲要係落住雨，我真係個心覺得好溫暖，有時收到好多卡牌，我都儲咗喺個盒度得閒攞出嚟睇。」雖然人氣高，但同樣有不少負面聲音，但小小年紀的Gigi抗壓能力極高，「睇完一啲負面嘅評語後，我係會唔記得咗，但係當時嗰刻係會好唔開心，可能到第二日或者去完個廁所我就唔記得。我百毒不侵，但係如果外形或歌藝一定要揀一樣會唔開心，我會揀歌藝，畢竟歌藝真係練咗有一段時間。因為一定有人靚過我，所以做番好自己最擅長嗰樣嘢最重要。」揀同Felix做對手戲完成了人生第一個演唱會後，對於即將演出人生第一個電視劇，Gigi直言既興奮又緊張，「始終都冇做過戲，之前我雖然有做過啲舞台劇，當時13歲，自己做個好怕醜嘅角色，但係睇番以前啲演技真係唔得，但係o依家應該都係咁，哈哈！（上堂學演戲？）都想，有機會都會逼自己睇多啲戲。（處理邊類戲最難？）情緒大爆發，我自己情緒高昂嘅時候，可能得一下，所以爆嗰啲係超級難，爆喊或者歇斯底里會應付唔到，不過我都可以去學嘅。」由於今次劇集會集合15個參賽者演出，據知角色都是本色演出，但Gigi認為劇集難免有感情戲，問到想跟那個男參賽者演對手戲，她竟然搞笑話：「可能自己扮男人，應該OK！（一定要揀個參賽者？）Felix（林智樂），佢比較搞笑，可能會帶動成套戲嘅戲氛。」講到暑假後要升F.5，既要兼顧學業又要發展演藝工作，原來Gigi有想過暫時放棄學業，但好快已打消念頭，「有諗過！但係我覺得o依家始終都係個學生，都想做番學生責任學嘢，增加自己內涵，其實要兩邊平衡，唔可以齋唱歌，始終要學多啲嘢，令到自己增加多啲經驗同內涵。」不過她承認參賽期間確有影響學業成績，比賽完真係要追番學業上嘅嘢，比賽期間我嘅學業比其他同學真係落後咗好多，開學嘅時候要跟番啲進度。（考試成績？）唔得，但係進步咗少少，有雙位已經好開心，係升到班，唔係留班。」但她自爆參賽反而有助溫習，仲搞笑趁機招募第二屆《聲夢》參賽者，「平時冇參加呢啲比賽，溫書時覺得OK算啦！參加咗比賽唔可以畀人覺得唔理學業，好似反而溫得多啲，快啲記入腦，會捉緊啲時間。（參加比賽原來係幫到溫書㗎？）所以大家要嚟參賽。」