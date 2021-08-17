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碌落山弄假成真 陳欣妍擦傷雙臂

2021-08-17 列印
■為接近女神，白只英雄救美孭起Shirley。
■Shirley右邊手臂擦損範圍都頗大，見到都戥她痛。
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　　陳欣妍（Shirley）最近跟電影《忽然心動》拍檔白只一同為漁護署拍攝網絡廣告，宣傳行山安全訊息。拍攝期間，Shirley不慎碌落山擦損雙臂，尤其右邊手臂受傷範圍頗大，我見猶憐。她說：「有幕講我碌落山坡，導演叫我扮，但太斜我停唔到，擦損咗少少，無大礙。」

　　廣告中，白只為接近女神出盡法寶，忘我影相打卡，又一起爬石邊，之後更英雄救美孭起Shirley。白只坦言平時甚少做運動：「莫講話行山，呢幾日好大運動量，好彩都應付到。」



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