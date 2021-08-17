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遭姜濤出賣　Anson Lo驚嚇樣曝光

2021-08-17 列印
■跳舞跳到走樣的Anson Lo。
■Anson Lo與愛犬的熒幕初吻。
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　　MIRROR的「萬人迷」盧瀚霆（Anson Lo/AL）日前在IG上載被愛犬Amber不停伸脷索吻的溫馨片段，AL笑言是與愛犬的熒幕初吻，吸引逾27萬點擊以及4000多個留言，網民笑指「我想做Amber」、「未試過咁想變做狗」等。

　　但AL的靚仔樣似乎保不住，遭姜濤上載一張跳舞跳到走樣的相片，繼而貼出他與Jeremy、Edan及Stanley的手機對話:「這是我認識的教主嗎 ? 」、「這個是浮屍」、「表情之鬼」及「你塊面都幾鬆」。遭圍攻的AL笑問是否想開戰，貼出多張疑似四人醜態的照片，但全部遮樣，並說： 「今日大家要學懂一件事，凡事留一線，日後好相見，still love you guys 」。圖：網上圖片







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