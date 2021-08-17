用諸事不順來形容拜仁慕尼黑最貼切不過，名宿「轟炸機」梅拿周日去世，球會上下猶如晴天霹靂，兩大主將湯馬士梅拿和羅拔利雲度夫斯基等深表哀悼，後者坦言大受打擊。該隊自新帥拿格斯文上任以來，各賽事又未嘗一勝，今晚德超盃作客有艾寧夏蘭特大勇的多蒙特，再吃悶棍不足為奇，一於捧主勝。（有線601、661台周三凌晨2:30直播） 一五年證實患上阿茲海默症的「轟炸機」梅拿周日逝世，拜仁即晚在安聯主場外牆大銀幕展示標語「多謝梅拿！」以作悼念。羅拔仔上季以四十一球打破「轟炸機」梅拿的德甲單季紀錄，知道前輩去世後，坦言深受打擊：「你的傳奇成就對我們足球運動員來說，永遠都是個挑戰，你的存在永遠都是我...

2021-08-17