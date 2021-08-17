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落實參演彭秀慧新片 Jer孖姜濤首登大銀幕

2021-08-17 列印
■Jer大讚毛姐好親切，會主動與他們溝通。
■姜濤參演彭秀慧執導的英皇新片。
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　　柳應廷（Jer）落實參演彭秀慧執導的英皇新片，孖隊友姜濤齊齊處男登大銀幕，與影后毛舜筠鬥戲，Jer正努力減磅及轉新髮型，他坦言接到消息時心情興奮：「當花姐跟我說：『Jer，你試鏡成功了』，我真的開心到不懂反應，始終這是第一次參演電影。」

　　Jer坦認擔心自己的演技，幸之前有上戲劇課，好彩是遇上好導演彭秀慧，他指在《全民造星》時已覺得對方是超級用心的導師，今次合作更加體會到這一點，未開機前獲對方籌辦很多工作坊，幫他和姜濤等一班演員拉近與毛姐的關係。Jer亦笑言姜濤是他的定心丸，幫他去除緊張感。與毛姐見面後，Jer大讚對方很親切。



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