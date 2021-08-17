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北美上映外國影評勁讚 《怒火》內地票房破7.6億

2021-08-17 列印
■謝霆鋒與甄子丹在《怒火》一片中，演技大受好評。
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　　甄子丹及謝霆鋒主演、陳木勝導演遺作《怒火》，截至8月15日下午2時在內地上映17天，票房已破7.6億元人民幣。內地票房統計指出，單計七夕（14日）當日，全國戲院共排片上映達30.6萬場，入場觀影人次約有521.2萬，初步統計單日票房高達1.97億，走勢強勁。

　　內地影評也對《怒火》一致好評，目前豆瓣評分達7.6，成為近四個月的內地劇情片口碑榜榜首，上一部達同分數的電影為張藝謀作品《懸崖之上》。而《怒火》於上周五登陸北美院線，外國影評也對該片作出好評如潮。



  有影評形容為甄子丹與謝霆鋒的吸引力及港片風格的回歸，讓陳木勝導演此次大放異彩。

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