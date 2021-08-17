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吳亦凡涉強姦遭「批准逮捕」

2021-08-17 列印
■吳亦凡被檢察院以涉嫌強姦罪批准被捕。 資料圖片
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　　30歲內地男星吳亦凡早前涉嫌強姦，於7月31日被刑事拘留後，其動態備受外界關注，昨日傍晚終傳來進一步消息，北京市朝陽區人民檢察院官方微博「朝陽檢察」發文表示，「2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。」而《人民日報》於微博直指「朝陽檢方以涉嫌強姦罪批捕吳亦凡」。有內地網民表示，批准逮捕代表檢方有足夠證據，看來吳亦凡難逃一劫。



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