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吳君如《媽媽》揚威西班牙

2021-08-17 列印
■吳君如監製及主演《媽媽》，獲張敬軒等好友捧場激讚！
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　　吳君如監製及主演電影《媽媽的神奇小子》上周四在港開畫，四天票房已收逾500萬元，暫為今年暑假檔期港產及華語片第一位！

　　《媽媽》獲眾多圈中人入場欣賞，並大獲好評，該片最近更榮膺西班牙比克的第18屆《亞洲夏日電影節》「最佳電影」，君如開心到彈起！她說：「原來開心到彈起係真嘅，票房報捷又攞埋獎，真係開心到癲咗！係台前幕後群策群力嘅成果！去唔到攞獎係有啲失望，但係我會繼續留港支持參加殘奧嘅運動員同埋繼續謝票！謝爆佢！」



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