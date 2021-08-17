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GD低調探Jennie班證情未變

2021-08-17 列印
■GD與Jennie過往經常晒合照。
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　　韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD），今年2月傳出與同屬YG娛樂的女團BLACKPINK成員Jennie拍拖，其後YG表示兩人的私生活事務所很難作出回應，被指暗認二人拍拖。昨日就有韓媒爆料稱，BLACKPINK近日迎來出道5周年紀念，推出紀錄片式電影及展覽，雖然Jennie工作忙，但沒影響與GD的感情，GD被目擊靜雞雞探Jennie班，爭取時間見面，足證二人情未變。



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