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華原朋美帶仔嫁經理人

2021-08-17 列印
■華原積極巡唱及發展短片頻道。
■大野友洋是經理人公司的老闆。
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　　小室哲哉「始亂終棄」舊愛、兩年前為圈外男友誕子的華原朋美，昨日突傳出將於今日47歲生日註冊結婚！據悉，新郎並非其子的父親，而是她的經理人公司老闆大野友洋！踏盡崎嶇情路的華原，看來終覓得好歸宿，很多網民紛送上祝福。

　　有日媒指大野擔任華原的經理人後，兩人才開始拍拖，上月有人目擊華原帶同兒子與大野外出，三人看來關係甚好，有鄰居更稱曾聽到華原的兒子以「爸爸」稱呼大野。圖：網上圖片



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