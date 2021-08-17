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新星女郎曝光 一拖三出海玩滑水 59歲周星馳 力追17歲落選港姐

2021-08-17 列印
一王三后 ■全身包到冚的星爺日前約Ukei（左）與兩名妙齡索女，出海到他的豪華遊艇上狂歡。
潮玩滑水 ■59歲星爺先上全男班的快艇玩，其滑水教練不停指手劃腳教導他的動作和姿勢。
新星女郎曝光 一拖三出海玩滑水 59歲周星馳 力追17歲落選港姐
翻版沈月 ■現年17歲的Ukei曾參加今年港姐面試，並獲封「翻版沈月」，惜最終未能入圍。
遊艇曝光 ■Ukei於社交網上載疑似在星爺豪華遊艇上的性感自拍照。
向女射水 ■回遊艇後，星爺拎起水喉射向Ukei等人沖身。
開心嬉水 ■之後，星爺叫囡囡們用水射返佢。
頻繁密會 ■另一晚星爺與Ukei出完海回程上岸，男方刻意遮掩容貌，跟女方揮手道別後便極速跳上七人車離開。
黐住坐艇 ■星爺與Ukei並肩坐在橡皮艇的後排座位，前者更在女方耳邊喁喁細語。
大展英姿 ■星爺登上女伴的快艇後，刻意在大家面前展示自己Chok爆的滑水英姿。
性感玩水 ■穿上性感三點式泳衣的Ukei亦有滑水，星爺則在快艇上用手機幫她拍短片。
出手闊綽 ■據悉星爺每次都會準備名貴酒水及食材款待賓客，除了船上吃一人鍋外，又曾「包場」私家小島舉行沙灘晚宴，並安排前五星級酒店主廚烹調菜式。
新星女郎曝光 一拖三出海玩滑水 59歲周星馳 力追17歲落選港姐
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        　　感情事一向低調的周星馳（星爺），去年因被舊愛于文鳳追討7,000萬元的投資佣金令鮮為人知的拍拖秘聞於庭上曝光。雖然至今仍單身，但59歲的星爺不愁寂寞，近年更疑似轉玩「初戀Feel」，力追年僅17歲的本屆落選港姐張曉祺（Ukei）。日前《頭條日報》記者於香港仔公眾碼頭直擊星爺以「一王三后」的姿態，帶Ukei與另外兩位妙齡索女，上其價值逾億元的豪華遊艇出海玩Wakesurf（無繩滑水）。其間，星爺除展示滑水英姿外，還跟女伴們互相射水玩到癲！

採訪：張詠森、梁志明



        據悉，喜歡坐遊艇出海享受生活的星爺，在6月一個「富豪船P」中邂逅曾參加本屆港姐面試的張曉祺。知情者透露，星爺初次見面已睇中Ukei，主動搭訕兼「抄牌」，仲不斷約女方出海滑水，而密會亦有唔少禁忌，「佢只會用微信撥號畀Ukei，從來唔會留低任何聊天紀錄，佢哋差唔多每星期都會出海玩，而星爺事先聲明見面時，影相唔可以影到佢個樣，亦唔可以錄到佢把聲。」

59歲有心有力係咁滑

　　日前下午3點，Ukei與兩名女友人現身香港仔海傍一個公眾碼頭，其間一名疑似星爺助手的「四眼男」率先到場視察環境，待一切妥當後，包到冚的星爺才乘七人車施施然抵達，然後率領3索女乘橡皮艇駛出海中心，再登上其價值逾億元的豪華遊艇。據知，星爺本身是深灣遊艇會會員，但怕會所人多，為保持低調選擇較迂迴的路線上落船。當遊艇駛到海中心，星爺終於放下戒心，換上全套滑水裝束，並戴上漁夫帽、太陽眼鏡，起勁地玩Wakesurf。經過一輪教練特訓後，愈滑愈有板有眼的星爺轉到另一艘快艇，跟Ukei等人一齊玩，更刻意在索女面前大顯身手。

滑完水遊艇唱《上海灘》

　　輪到Ukei滑水時，星爺不停為女方拍短片，59歲仲好識o氹囡囡。滑足兩個幾鐘的星爺帶住3女伴回遊艇，登艇後還在甲板上拎起水喉直射Ukei，然後又叫返Ukei射返佢，玩射水玩足十幾分鐘，星爺真係Cute嘅啫。至傍晚6時，遊艇駛離現場開海上Party。知情者續爆料，星爺對Ukei特別殷勤，每次約會必電召專車接送，見面時噓寒問暖，又會放下巨星身段為女方添酒、夾餸，若Ukei不勝酒力，會體貼地安排套房，讓Ukei在船上好好休息。據知星爺在遊艇唱K時會指定女伴們點唱七、八十年代的流行曲，如聽住《上海灘》歎紅酒，唱得好仲會拍手讚賞。而另一天晚上約10時，星爺與Ukei再次現身香港仔海傍碼頭，估計他們出海狂歡完回程上岸。
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