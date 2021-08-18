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讚涂毓麟靚仔有內涵識投資 ﻿戴祖儀﻿﻿唔揀細過自己嘅人拍拖﻿

2021-08-18 列印
■戴祖儀及涂毓麟合唱新歌，兩人不時互窒儼如情侶。
■Oscar久經Joey訓練，唔再咁怕醜。
■兩人合唱新歌《我們再不講再見》好有火花，獲讚有「CP感」。
■Joey曾經同「女神收割機」羅天宇傳過緋聞，去年初被指玩地下情。
■Joey喺《刑偵日記》中演創傷後遺症病人獲Oscar讚好。
■Joey同丁子朗喺無線新劇《青春不要臉》中有嘴戲。
■識得作曲又彈得一手好鋼琴嘅Oscar，原來操得一身健碩腹肌。
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　　TVB跟環球唱片今年3月破冰，兩間公司相隔11年再合作，分別派出戴祖儀（Joey）及涂毓麟（Oscar）合唱新歌《我們再不講再見》。對於被委以重任，Oscar笑說：「咁啱得咁橋啫！」Joey就話多得兩間公司大佬畀機會新人，而她跟Oscar都幾合襯。採訪：方騫平

攝影：梁志明 場地：Red [email protected]灣仔杜老誌道





　　《我們再不講再見》嘅主題講「重逢」，MV中舊情人Oscar與Joey喺婚禮上重遇，大家各自擔任好友嘅兄弟姊妹，兩人重聚勾起昔日甜蜜回憶。初次合作，Joey及Oscar獲讚有「CP感」，前者指不論外形、身高及聲音都算合襯，而且唔介意互相挖苦，好傾到偈。

笑Oscar虛偽

　　22歲的Oscar話兩人唔使綵排都好有默契，26歲的Joey自爆說：「係呀！我哋私下會槍口對外，如一齊鬧爆邊間餐廳啲嘢唔好食，邊隻股票唔上升。」Joey仲「投訴」Oscar愈嚟愈乞人憎，兩個月前仲係好純好乖，反應遲鈍到可以恰他，o依家唔同晒。對此，Oscar即交波說：「我對得你多嘛！」平日好少開口讚人嘅Oscar，大讚Joey喺《刑偵日記》中演創傷後遺症病人做得好，Joey就欣賞Oscar高大靚仔、有內涵、學識高、又會投資及彈琴、怕醜得嚟又講得笑：「可惜接受唔到我比男仔大，佢唯一輸喺年齡上。」Oscar就冇一個擇偶標準，主力睇對方內在美及性格。Joey忍唔住直斥他虛偽：「邊個睇人唔睇外表先啫？」Oscar只好補充：「咁當然先會過濾，但我堅持搵對象要由朋友開始。」

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