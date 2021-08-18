作為新晉演員黃定謙（Himmy）機會算是不少，電影、電視廣告都有試過，又跟不少有份量演員合作，譬如電影《淪落人》有影帝黃秋生演父親。機會不絕故然幸福，不過遇上人生中伯樂令他跟戲劇結下不解緣，更加是難能可貴，可惜這個他視如父親的戲劇導師廖啟智已離他已去，幸好還有一直默默支持的親生父親，他最希望有朝一日能上台領獎，好好答謝這兩位「父親」。 撰文：杜淑霞攝影：譚壹致 髮型：Oscar Ngan @ii ALCHEMY hair場地：Nutshell Hong Kong(5524 9455)由16年電影《點五步》到早前的ViuTV劇《無限斜棟有限公司》，入行5年，Himmy雖然覺得好彩，但仍未滿意，「比起好多人好彩咩都試過，電視劇、廣告、電影，但係永遠可以再好啲，所以唔會話好滿意。」他最想可以瘋狂演戲，「我其中一個夢想係攞獎，所以好想演一啲有發揮角色，他朝有日上台多謝我好想多謝嘅人，特別係我屋企人同埋我嘅老師廖啟智。」Himmy坦言還未能接受廖老師走了，因為兩人緣份實在太深，「我入行好大原因都係因為佢，接觸戲劇都係因為佢，如果唔係佢我唔會有機會咁快拍到電影，《點五步》係佢推薦我做，我同佢好有淵源。佢好似我父親，有時喺片場都會喺度提議我，或者講畀我知點樣可以做得好啲，好想我好。特別想上台多謝佢，如果唔係遇到佢或者識到佢，就算我讀電影學院都未必咁順利，中間可能會放棄，佢幫助我好多，佢嘅離開令我覺得更加想做多啲嘢，希望佢會為我驕傲，曾經有我呢個學生。」除了這「父親」，原來Himmy親爸爸也一直默默守護着他，「當年我帶佢睇《點五步》佢冇乜反應，到睇《淪落人》佢好似知多咗我嘅世界，有次佢車我去做嘢無端端同我講，『阿仔，如果你想做就咩都做，冇錢都去試』，我好愕然佢會同我講呢啲說話，當刻係感動嘅。到我人生第一次做舞台劇《逝去的花火》諗住佢忙未必嚟，點知見到佢喺度我喊到收唔到聲好感動，我唔知道佢心底裏好支持自己，仲同我講『喊咩啫！係咪有T恤嗰啲紀念品要買』，係cute嘅！」