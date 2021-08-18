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緬懷《怒火》導演陳木勝 楊受成：全世界觀眾大損失

2021-08-18 列印
■陳木勝於去年8月病逝。資料圖片
■楊受成（中）對陳木勝讚不絕口。
■四哥和拉姑齊撐霆鋒新作《怒火》。
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　　陳木勝導演遺作、英皇電影《怒火》前晚舉行香港首映禮，英皇集團主席楊受成博士、陳家樂、周勵淇、張敬軒、謝賢及狄波拉等均有出席，該片內地票房則已超越8億人民幣(逾9.6億港元)！

  楊受成認識陳木勝已有30年，合作亦逾20年，對方出名是好好先生及君子導演，從未見過他鬧人或發忟憎。楊受成說：「佢離開我哋，全世界觀眾大損失，係電影圈損失！《怒火》上映遇上河南大水災，無幾耐內地疫情反彈，當時好擔心……我哋上映18日，一直以來係票房冠軍，證明部戲嘅質素非常高。」軒仔則透露，若遇到適合的角色也有興趣演戲。



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