  • 2021年8月18日 星期三
  • 31º
  • 68%
熱門： 陳強利周星馳國泰貴賓室天降鋁窗蝸牛

日報新聞 > 娛樂

《尚氣》洛杉磯首映 陳法拉側漏性感搶鏡

2021-08-18 列印
■陳法拉性感度爆燈。
■張夢兒豪晒靚背。
■劉思慕笑談當「超級英雄」心得。
Previous Next

　　Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》昨於美國洛杉磯舉行首映禮，男主角「尚氣」劉思慕、陳法拉、Awkwafina和張夢兒等均有出席，影迷焦點之一的梁朝偉則未有亮相。

　　陳法拉以低胸晚裝登場，從側面看性感度爆燈，張夢兒亦和一樣豪晒靚背！法拉受訪時提到初為人母的感受，「兩年前拍戲時我首次飾演母親角色。兩年後我誕下BB女，她已6個月大。這部戲在很多層面上改變我的人生。」



　　劉思慕則表示，首次穿上超級英雄戰衣百感交集，希望亞裔小朋友看後可從中找到身份認同，他笑言想當超級英雄或特技人員，就不要低估拉筋的重要性，否則「你在第二日起牀時，會發現想落牀亦做不到！」圖：美聯社

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd