曾因被強制出席賽後記者會而「退賽」的日本網球名將大坂直美，在辛辛那堤網球賽的視像記者會中在談及應對傳媒時，突然落淚，一度需要暫時離場。大坂直美的經理人會後批評，提問記者的語調不當，質疑他想令大坂直美感到恐懼，形容事件是「欺凌」。 有記者問大坂直美，在「不喜歡和記者打交道」的同時，又可以透過傳媒獲得網球以外的利益，問其如何令兩者取得平衡。 大坂直美指，出席記者會等場合令她感困難，短暫停頓後續指，自己長期受到傳媒關注，很多在言論都被大幅報道，不知道該如何取得平衡。她之後開始落淚，並一度離場數分鐘，再返回記者會。 大坂直美經理人會後批評，提問的記者語調不當，質疑他是想令大坂直...

2021-08-18