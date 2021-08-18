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吳亦凡被捕 都美竹感謝公安

2021-08-18 列印
■都美竹早前大爆吳亦凡惡行。
■吳亦凡前日被內地公安拘捕。
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　　早前被內地網紅都美竹爆料指「酒桌選妃」及涉性侵的吳亦凡，前日被北京警方以涉強姦罪拘捕。都美竹隨即在群組留言道：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的。」

　　內地傳媒報道指相關罪行，一般判監3年至10年，案情若涉姦淫未滿14歲幼女則會重罰10年以上監禁、無期徒刑，甚至死刑！圖：資料圖片



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