  • 2021年8月18日 星期三
  • 31º
  • 68%
熱門： 陳強利周星馳國泰貴賓室天降鋁窗蝸牛

日報新聞 > 娛樂

林夏薇《七公主》性感戲捱剪

2021-08-18 列印
■林夏薇性感亮相。
■高Ling化身「美少女戰士」谷劇！
Previous Next

　　林夏薇和高海寧等台前幕後，昨日齊出接合作劇集《七公主》宣傳活動。

　　薇薇預告與徐榮會有性感演出，她笑道：「是入行以來最突破身心的戲份，好怕會走光，這場戲並不色情。」她透露劇本描述是全裸上陣，但合家歡時段播出要刪剪，監製已預告將在網上播出完整無刪剪版！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd