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李思捷《大戰》派百萬獎金獎品

2021-08-18 列印
■李思捷（架墨鏡）等齊切燒豬。
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　　李思捷監製及主持的TVB（無線）遊戲節目《思家大戰》，首集邀請湯怡、陳家樂及泳兒等擔任嘉賓，台前幕後昨日進行拜神儀式。

　　李思捷透露，TVB取得《Family Feud》遊戲節目版權，每集嘉賓爭奪終極遊戲大獎5萬元獎金，節目獎金獎品近百萬！他亦否認是「打仗救亡」，認為有競爭是好事，收視要看天時地利人和。



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