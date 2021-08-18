  • 2021年8月18日 星期三
  • 31º
  • 68%
熱門： 陳強利周星馳國泰貴賓室天降鋁窗蝸牛

日報新聞 > 娛樂

周柏豪喜獲麟兒湊成「好」字

2021-08-18 列印
■周柏豪分享抱B照片報喜。
Previous Next

　　已育有一女的周柏豪昨日在社交網分享照片，並留言宣佈細仔已出世湊成「好」字！柏豪報喜前，未有向傳媒透露太太再度懷孕的消息，而他在昨日的留言中，就提到細仔頭髮濃密如戴上冷帽。

　　柏豪道：「我家弟弟剛剛誕生，弟弟重7.5磅，也是戴着黑色冷帽出生的小子，聲音的洪亮級數也能媲美姐姐。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd