搭私人飛機抵港 入住月租65萬豪宅 直擊妮歌潔曼西環秘密拍劇

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）近年由大銀幕轉戰美劇，去年跟曉格蘭特（Hugh Grant）主演的迷你劇《無所作為》（The Undoing）更大獲好評，早前傳她與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）合作拍攝劇集《Expats》。上月《頭條日報》就率先披露，妮歌將於本月為《Expats》來港取景，而早前她已乘私人飛機秘密抵港！上周末，本報記者一連兩日直擊妮歌從山頂道超級豪宅出發去開工及Shopping，行程非常緊密！採訪：張詠森、梁志明新劇《Expats》由妮歌潔曼監製，並與美國女星Sarayu Rao及美籍韓裔女星Ji-young Yoo一同演出，故事改編自香港出生、韓裔美籍女作家李允卿（Janice Y.K. Lee）的小說《The Expatriates》，由於劇集以香港作背景，有消息指劇組於本月來港拍攝，預計10月煞科。據悉，妮歌早前已乘私人飛機低調抵港，並入住位於山頂道，月租65萬港元的一間超級豪宅。淋雨No problem上周六（14日）上午約11點，《頭條日報》記者發現妮歌乘坐黑色座駕，從山頂道住所出發往中環皇后大道中，身穿黑色連身裙、頭戴紳士帽的她，在外籍保鏢陪同下走進COS睇衫。逗留約15分鐘後，妮歌便抽住大袋戰利品步出舖頭，雖然落緊雨，但隨性的她見到雨勢不大，也沒有刻意撐傘，直接行到馬路登上座駕返回寓所。為監製新劇奔走翌日上午9時許，妮歌再乘黑色座駕到達山頂小學開工，現場泊滿大大小小的Crew車，劇組人員也在附近街道Standby。直至中午12點半，工作人員陸續收拾東西離開，妮歌先返回寓所，再於下午兩點半前往西環山道某大廈取景，拍了5個小時左右，穿黑衫、戴黑口罩兼紮髻的她孭住大手袋，在保鏢護送下落樓。臨上車前，妮歌又跟劇組人員企喺街頭密密斟，數分鐘後上車返回山頂道休息。