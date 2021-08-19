泰臣最近在新劇《智能愛人》飾演保安員智能人「Rocky」，本來扮智能人肢體動作已不容易，有時仲要扮冇表情似打了botox一樣，最慘智能人皮膚不會有體毛，監製要求他露皮膚戲份就要剃毛，令體毛旺盛的他被迫要步入經常瘋狂剃毛的日子，終於明白女人之苦，他更形容似剃了毛的毛孩一樣好唔習慣。 採訪：杜淑霞泰臣最初獲監製陳翹英邀請演出時，已覺得角色相當好玩，「今次演呢個智能人『Rocky』，係會有舊版同新版兩個階段，演繹上兩個會有幾大分別，舊版個設定係要保護人類，所以會比較單純，乜都以人類利益為先，所以保安員好朋友蔣志光見我咁易恰，就會就日使我，後尾變咗新版又會因為有人工智能，會學識咗點樣去做真正嘅人類，慢慢變得複雜好多，個變化係會幾有趣㗎！」由於舊版智能人個機械感要比較強，所以泰臣除了肢體上有分別外，連說話聲線都為角色專登做了一些設定，「形體上我都有信心嘅，但條腰會攰啲，因為成日淨係轉個上半身，仲有面部表情有時要好僵硬，我唯有當自己好似打咗botox咁冇乜表情，至於把聲我會比較鬼馬啲，會模仿快譯通嗰啲腔口講嘢，而講嘢因為係機械式罐頭答案，要記得好熟先至似，呢方面會有啲難度。」不過相對於這些演繹，泰臣都覺得只屬小兒科，這個劇最困難反而是要露肉戲份，因智能人冇可能有體毛，於是監製要求他見皮膚就要剃毛，「見毛就要剃，可能對好多人冇乜問題，但係我係體毛比較旺盛嘅人，單係着短袖衫我已經差不多要日日剃，而且我咩方法都試過，大部份都係好痛，終於明白做女人真係好辛苦啦！最大鑊有場講麥美恩幫我沖涼，我要扮全身冇着衫喎！即係我要全身大部份地方都要剃啦！嘩！呢次真係好慘，剃完對腳之後，我明白咗點解啲貓貓狗狗，剃完毛會咁唔適應，因為我都好唔適應，完全覺得對腳好似唔係自己咁樣，個感覺真係好奇怪，仲會突然間覺得個人好凍㗎！好彩只係得一場戲係咁，如果拍長啲真係頂唔順呀！」