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被揭偷食後入院 LiSA老公傳輕生獲救

2021-08-19 列印
■LiSA日前以身心俱疲為由停工。
■被揭偷食的鈴木達央被網民鬧爆。
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　　《鬼滅之刃》大熱主題曲《紅蓮華》及《炎》歌手LiSA，上月舉行巡唱期間，與她結婚約年半的老公、配音演員鈴木達央卻被攝得帶女下屬兼Fans回家及上酒店過夜「偷食」；兩夫妻其後先後宣佈停工。

　　日媒昨日爆料指鈴木被踢爆偷食後，因怕被老婆找到證據，盡刪手機訊息和照片，心虛之舉就令LiSA更火滾！而鈴木稱病停工，爆料者指收到警方消息，指鈴木其實是自殺險死獲救住院兩星期，LiSA當日聞訊亦立即趕到醫院探望。



圖：網上圖片

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