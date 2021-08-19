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參演《梅艷芳》 古天樂化身劉培基

2021-08-19 列印
■古天樂在片中官仔骨骨的造型。
■梅艷芳和劉培基感情深厚。
■王丹妮扮演梅艷芳。
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　　傳記電影《梅艷芳》將於11月在港上映，該片起用新人王丹妮扮演一代歌后梅艷芳，兩位影帝古天樂及林家棟分別飾演梅姐的形象設計兼恩師劉培基，以及華星唱片總經理蘇生；楊千嬅則飾演華星唱片經理；而梅姐的摯友張國榮和姊姊梅愛芳，就分別由劉俊謙及廖子妤扮演。

　　該片預告片收錄眾演員對梅姐的話語，道出對梅姐欣賞，並希望梅姐的精神能透過該片傳承。



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