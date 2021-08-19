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群星撐《怒火》不息劇照展胡子彤被霆鋒奸笑嚇親

2021-08-19 列印
■陳家樂與霆鋒騎電單車的海報合照。
■胡子彤指霆鋒的奸笑樣令人心寒。
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　　陳木勝執導遺作英皇電影新片《怒火》今日在香港上映，特別舉辦「《怒火》不息劇照展」，由劇照師曾覓（Quist）一手包辦。同時亦會推出全港首個「電影 NFT慈善拍賣」，拍賣《怒火》Burning Man概念影片，所有善款收益全數捐贈仁濟各項慈善基金。

　　曾覓憶述與陳木勝合作點滴時眼泛淚光，談到最遺憾是場內一幀以紅色電單車為主題的海報設計，展現霆鋒騎電單車英姿，是導演唯一未有機會看到的作品、亦從未於任何平台曝光。陳家樂、周家怡、周勵淇、胡子彤等都有到場支持劇照展。在片中與霆鋒共同進退的胡子彤，表示好欣賞霆鋒展現小丑式嚇人奸笑，陰森得令人心寒。



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