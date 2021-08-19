Bob的二女及三女勇奪校際舞蹈比賽金獎，Bob指兩個女兒表演藝術體操，二女有運動細胞攞過不少獎項，而三女則是零的突破，聽到她攞金獎開心到大叫，好替她們高興。
Bob自詡玩TVB遊戲未輸過
Bob的二女及三女勇奪校際舞蹈比賽金獎，Bob指兩個女兒表演藝術體操，二女有運動細胞攞過不少獎項，而三女則是零的突破，聽到她攞金獎開心到大叫，好替她們高興。
舊員工轉行 生意復甦 食肆爆人手荒 加薪互挖角
本港疫情回穩，多了食肆員工接種疫苗，令入座率提升，吸引市民外出用膳，中西餐廳生意同時轉旺。但行內早前裁員，不少人轉行，令中西食店面對人手短缺問題。有人事顧問形容近月食肆人手需求出現「爆發式增長」，料數...
2021-08-19
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騰訊控抖音侵權索賠億元人幣 熱播劇未經授權遭搬運剪切
內地對知識產權愈來愈重視。著名內地影片網站騰訊視頻，由於其熱播劇《掃黑風暴》被社交媒體抖音未經授權搬運剪切，騰訊視頻日前以侵犯著作權及不正當競爭為由，將抖音訴至北京知識產權法院，並索賠一億元人民幣。事...
2021-08-19
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塔利班脅迫煮飯不果 阿富汗婦女遭狂毆致死
阿富汗局勢受全球關注，尤其是有關婦女權利的問題。據CNN報道指，阿富汗北部小村爆出有塔利班成員狂毆婦女致死事件。塔利班領袖周二在首都喀布爾舉行首場入主總統府後的記者會，保證不會對反對派及異見份子作出報...
2021-08-19
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二手頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城37座中層A室，面積284方呎，兩房間隔，望內園景，成交價570萬元，呎價20070元。據了解，原業主於0...
2021-08-19
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劉熾平料面臨更多監管 騰訊次季賺340億增13%
騰訊（700）昨日收市後公佈業績，以非國際財務報告準則（non-IFRS）計，第二季純利為340.39億元（人民幣，下同），按年升13%，略勝市場預期的8.9%，不派中期息。騰訊總裁劉熾平在電話會議上...
2021-08-19
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好拍檔卡尼勢留隊 「利」好老孫
熱刺主席利維拒絕了曼城收購前鋒哈利卡尼的一億二千五百萬鎊（約十三億四千萬港元）最新報價，令此子今夏留在熱刺的機會大增。哈利卡尼的前鋒好拍檔孫興民受消息刺激，力爭在今晚歐協附加賽首回合作客擊敗費利拿先拔頭籌，以待晉級歐協正賽後與卡尼再合作打江山，客勝可期。（香港時間周五凌晨2:30開賽） 據《每日郵報》周二報道，藍月近日將收購哈利卡尼的出價提高至一億二千五百萬鎊，但仍然遭到熱刺主席利維拒絕，並為哈利卡尼標上一億五千萬鎊的「不議價」，令卡尼極可能留隊。而孫興民與哈利卡尼近季合作無間，後者去季英超收穫十四次助攻中，有九次是助攻予孫興民，故傳出好拍檔大有機會留隊的利好消息，對孫興民...
2021-08-19
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【HL著數】人氣咖啡店NOC Coffee Co.慶祝6周年送禮！任何飲品送多杯＋IG送價值$4,286限定生日禮物
咖啡店開至成行成市，逆市中亦能佔一席位，足證有實力。 NOC Coffee Co.於8月迎來六周年，品牌在港設有六家分店，可見很受咖啡族歡迎。為慶祝六周年，品牌新推咖啡膠囊，選用自家烘焙咖啡No.1...
2021-08-17
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又傳醜聞 無視被封「港版吳亦凡」 保錡開工黐仔唔黐女傾唔停
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社論——渣馬先行 盛事「穩陣」可重來
香港的新冠肺炎疫情放緩，公眾活動在限聚令下縮減規模復辦，繼多項大型室內展覽之後，來到第三季，傳統大型戶外活動又上馬，先來的是渣打香港馬拉松，已獲政府「開綠燈」，主辦當局要盡力辦好，起示範作用，讓更多大型戶外盛事得以接力於年底上演。 兩度延期的渣馬，將於今年十月二十四日復辦實體賽事，今年維持馬拉松、半馬拉松及十公里賽事三個距離組別，合共提供一萬八千五百個參賽名額，比以往正常屆別少，以配合防疫需要。由於跑手不可能戴上口罩跑，故大會要求所有跑手須不遲於比賽前十四天完成接種疫苗，並於賽前七十二小時以內完成病毒檢測。相信大會會做好觀眾人流管理，消除病毒傳播的風險。 早前多項室內展覽，...
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馬場浮世繪——霍利時牛一望身體健康
昨天是南非練馬師霍利時的五十八歲生日，練者表示他今年的生日願望很簡單，便是希望一家人身體健康，而其子霍宏聲新季將來港策騎，霍利時希望兒子能盡快適應香港的策騎模式，在港闖一番事業，長期留港發展，而他亦渴望自己爭取更多頭馬。 霍宏聲目前在酒店隔離，將在本月二十日完成隔離，其後便可正式開操，為新季做好準備。另外，早前在暑假期間返回歐洲的班德禮及賀銘年目前在港隔離，完成隔離後便會投入工作開操。 馬場浮世繪
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