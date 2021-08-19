Bob自詡玩TVB遊戲未輸過

熱刺主席利維拒絕了曼城收購前鋒哈利卡尼的一億二千五百萬鎊（約十三億四千萬港元）最新報價，令此子今夏留在熱刺的機會大增。哈利卡尼的前鋒好拍檔孫興民受消息刺激，力爭在今晚歐協附加賽首回合作客擊敗費利拿先拔頭籌，以待晉級歐協正賽後與卡尼再合作打江山，客勝可期。（香港時間周五凌晨2:30開賽） 據《每日郵報》周二報道，藍月近日將收購哈利卡尼的出價提高至一億二千五百萬鎊，但仍然遭到熱刺主席利維拒絕，並為哈利卡尼標上一億五千萬鎊的「不議價」，令卡尼極可能留隊。而孫興民與哈利卡尼近季合作無間，後者去季英超收穫十四次助攻中，有九次是助攻予孫興民，故傳出好拍檔大有機會留隊的利好消息，對孫興民...

2021-08-19