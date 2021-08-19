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Bob自詡玩TVB遊戲未輸過

2021-08-19 列印
■Bob與朱凱婷為《思家大戰》錄影。
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　　林盛斌（Bob）和朱凱婷昨為節目《思家大戰》錄影，兩人帶同家人玩遊戲，Bob表示有信心贏獎，事關多年來參加TVB的遊戲節目幾乎未輸過，希望秉承氣勢。朱凱婷帶飛機師老公，與麥大力、盛勁為組隊迎戰，她自問玩遊戲不叻，若答錯叫老公不要鬧她。

　　Bob的二女及三女勇奪校際舞蹈比賽金獎，Bob指兩個女兒表演藝術體操，二女有運動細胞攞過不少獎項，而三女則是零的突破，聽到她攞金獎開心到大叫，好替她們高興。



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