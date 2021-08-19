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梁菁琳先拔頭籌奪慈善愛心獎

2021-08-19 列印
■梁菁琳（右三）獲慧妍雅集頒發慈善愛心獎。
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　　20位候選佳麗前晚出席港姐宣傳活動，即場宣佈由梁菁琳奪得「慧妍雅集慈善愛心獎」。梁菁琳表示平日有參與慈善活動，所以較擅長，有人看到她的努力很開心，前晚得獎有如打了強心針。談及周日舉行準決賽，她直言緊張，尤其面對鏡頭比較輸蝕。



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