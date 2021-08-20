髮型：Michael [email protected] 8 場地：@MODEMENT
眾參賽者中，陳灝而指炎明熹最少要求，皆因Gigi對她的信任度很高，「我哋揀嘅嘢都好相似，佢Fashion sense好高，有呢個感覺先Carry到啲衫同髮型，冇就演繹出嚟好古怪。佢喺IG擺相會解釋埋件衫，我諗佢同鄭秀文、王菲一樣好鍾意時裝，先可以做到一個好Trendy、Icon嘅Superstar，我覺得佢做到。」
Chantel嘴仔有薯片碎
人稱「國民初戀」的14歲姚焯菲（Chantel），Janae形容儼如為女兒裝扮，「有次放飯返嚟做Touch up，佢條圓領裙歪咗少少，個嘴仔有少少薯片碎，好似小朋友咁好可愛。」她又大讚家住半山兼有個富爸爸的Chantel很有家教，「佢好有禮貌、講嘢好世故，但私下似10歲，蹦蹦跳，所以佢着裙，後台又多布景，我哋好似醒獅咁拎住。」鍾柔美（Yumi）就似「電兔仔」，鏡頭前好有活力，私下卻是柔弱女仔，「佢喺化妝間挨住媽咪懶懶閒玩手機，你唔會見到佢好緊張背歌詞，但上到台係另一個人，好有型。」
至於冼靖峰（Archie）比女仔更貪靚，Janae笑道：「佢全日追住我哋問釦唔釦紐、插唔插袋，你永遠見到佢閃嚟閃去照鏡，都幾自戀。」對於傳GiGi、Chantel、Yumi和文凱婷（Aeren）組港版BLACKPINK出道，她認為要打造女團就要再執髮型，「GiGi要慢慢留番長個陰，佢唱功較好，可以做Rosé；Chantel柔少少可以做Jisoo；Yumi係Lisa同Jennie之間，佢好跳得、唱快歌好得。」