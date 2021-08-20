古天樂面授男神秘笈 193喜獲提點發展心得

古天樂和ERROR成員郭嘉駿（193）昨日齊出席活動，吸引大批粉絲捧場，古仔更向193傳授「識」包裝、「識」人、「識」做人、「識」保養及「識」收工，是為「五『識』男神秘技」！193對「識人」深表認同，笑指認識古仔就如同得到他的庇佑，自己定會大紅大紫！問古仔是否193好口才？他指做宣傳最重要有口才，識搞氣氛就會令大家開心！193很開心和很提攜後輩的古仔再合作，「古生有看過我們的節目，會告訴我們如何改善，如何繼續發展下去。」193人氣和工作量急升，他說：「公司出糧一向慢，不知身家有沒有暴漲……做這行的壽命不知有多長，可能明日就變吳亦凡，起伏好大，所以搵到錢時盡量搵。」他坦言已儲到買樓首期，但笑言只夠買劏房。