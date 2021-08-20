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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 娛樂

Anson Kong盼盡快圓夢買樓

2021-08-20 列印
■AK自認慳家，收入會交家人管理。
■（左起）Lokman、Ian和AK齊出席活動。
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　　人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）和陳卓賢（Ian）昨日齊出席活動。

　　談到最近頻頻出席活動，Lokman笑言賺少少可食多串魚蛋燒賣，AK就自認慳家，賺的錢都交給家人，Ian則很開心每位成員都忙。問到消費是否增多？Lokman稱都用來買衫，自言貪靚要打扮才出街，AK則笑指自己會請食早餐，貴的就不請了。至於離買樓目標會否又近一步？三人笑認近了一點，AK指買樓是港人夢想，望盡快買到，Ian則坦言，覺得買樓很遙遠，追不到樓價，現在才開始有買樓的想法。



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