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東周投資會 (2021-08-20)

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SJ東海打疫苗現嚴重副作用

2021-08-20 列印
■東海在社交網透露自己情況。資料圖片
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　　韓國男團Super Junior成員東海，前日在社交網透露已注射新冠疫苗，嚴重副作用令他甚辛苦。

　　東海先後寫道「打了疫苗8小時，肩膀開始痛楚……12小時，肩膀抬不起來……14小時40分，右臂仍抬不起」，他在昨日續留言稱「25小時，出現感冒症狀，發燒全身不能動」令Fans感到十分擔心！



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