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東周投資會 (2021-08-20)

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Sammi感謝 3000粉絲齊慶生

2021-08-20 列印
■Sammi開騷與粉絲暢聚。
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　　鄭秀文（Sammi）前晚在九展舉行音樂會，與近3000位粉絲預祝昨日的49歲生辰，Sammi說：「今年係我最後一年4字頭生日，多謝你哋為我慶祝。」其間她眼濕濕感激亡父生前鼓勵，為亡父獻唱《喝采》時更感觸落淚！



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