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東周投資會 (2021-08-20)

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傳勝利不滿判監三年擬上訴

2021-08-20 列印
■勝利傳不滿被判監三年決定上訴。
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　　韓國天團BIGBANG前成員勝利前年爆出涉及安排性交易、挪用公款等九宗罪，由於他正在服兵役，案件由軍事法庭處理，並於本月12日審結，勝利罪名全部成立，被判監三年，並追加罰款11億5690萬韓圜（約790萬港元）。雖然外界均認為判監三年似乎太輕，但有指勝利不服，將向上級法院提出上訴，由於仍屬兵役期間，因此上訴審判也將在軍事法院進行。

　　昨日是BIGBANG出道15周年，成員都在社交網留言慶祝，大聲更稱很快會見面，似暗示BIGBANG快推出新作。



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