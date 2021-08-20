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東周投資會 (2021-08-20)

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史嘉莉為諧星丈夫誕男B

2021-08-20 列印
■史嘉莉已為丈夫Colin誕下男B。
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　　美國節目《周末直播》編劇及諧星Colin Jost本周日在舉行棟篤笑期間，自爆太太「黑寡婦」史嘉莉祖安遜懷孕，其後史嘉莉透過發言人證實已為丈夫誕下男嬰。初為人父的Colin亦在社交網報喜，並寫上︰「好的好的，我們的BB已出世，他的名字叫Cosmo。」

　　Colin更發揮搞笑本色，以標籤方式表示「我們準備去迪士尼世界」。史嘉莉上月底入稟控告迪士尼違約，指公司將《黑寡婦》於戲院及串流平台同步上架，累她損失約3.88億港元花紅。



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