狂收恐嚇留言戴眼鏡遮樣受訪 韓子亮嬲爆 力數保錡虛偽反骨

上周韓子亮連環喺IG Story出Po鬧爆保錡，事後TL每日收到幾百個攻擊訊息。上周五，TL現身接受本報訪問時，戴住平光眼鏡、CAP帽及口罩嚟「保護」自己，多番要求也不肯除下影相：「平日我唔戴眼鏡㗎！唔係吹水，真係驚㗎！佢啲fans留言話『唔好喺條街見到你呀！』o依家我陰影多過佢。」
送錢畀保錡食飯
提起保錡，TL真心嬲，仲耿耿於懷向本報解構兩人恩怨情仇，「2016年我離開舊公司自組娛樂公司，當時覺得保錡周圍去casting，對呢行好有Heart，加上我想做組合就簽咗佢3年，講明冇底薪。簽約後佢嫌我出歌慢，竟然走咗去我舊老闆度話想出歌，後來返嚟同我講：『隻歌好難聽唔想出，要跟返我。』當時我又心軟，其實我都好take care佢，當年我畀咗6位數字佢食飯、買衫、交租唔使還，後來佢話想參加《全民造星》求我解約。」
保錡扮驚咪嬲爆
至於保錡分別喺演唱會及《ERROR自救TV》節目中翻炒搶咪事件，TL好嬲：「其實佢都有搶過我枝咪，只不過我冇拍低條片，呢件事係我處理得唔好，但我冇諗過佢會咁介意！因為完騷後我哋一齊去食嘢，佢安撫返我話：『你枝咪冇電嘛，好兄弟有你有我，冇所謂啦！好少問題啫！』好啦，兩年前佢喺演唱會度放完段搶咪片出嚟，我畀人笑，抹殺晒我嗰兩年用心做歌洗底嘅血汗同金錢，一心諗住你好開心做到你想做嘅嘢，我都唔介意，就算俾保錡粉攻擊咗我兩年，我都冇出聲，我咪成全你當睇唔到囉，之後見到個節目真係火到嚟，佢仲去埋鴨寮街望住枝咪扮話好驚，咁驚點解可以參加到《造星》？」
保錡好鍾意媾女
TL愈講愈火滾，直指保錡紅咗就踩低他抬高自己，「又話跟TL係為咗搵食，佢啲歌咁『騎呢』，當初簽佢返嚟，雖然未出到一首歌，但團隊有付出過有努力過，佢唔識尊重人，忘恩負義反轉豬肚，呢個人真係好反骨。」TL仲力數保錡為人虛偽見人講人話，「佢個人太假，成日話『有你有我』，『好兄弟』，『韓老闆前韓老闆後』，仲行埋嚟掃你兩嘢，但轉個頭伸你一腳，害你。」最後TL話多次親眼見證保錡經常flirt女，又直指對方手多多：「佢成日落Club，醉醉地攬吓人哋條腰，我有班網紅，佢成日話想媾邊個邊個，好麻煩，甚至我同佢一齊做網台訪問，佢突然間過咗隔離同人傾偈，跟住唔見咗人，我有提過佢，但當時佢未出歌唔算係真正出道，我以為佢出咗道，經已係藝人會改變吓生活習慣，點知都係咁樣。」