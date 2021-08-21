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周柏豪添丁：兩個夠晒數

2021-08-21 列印
■周柏豪聽到大家的祝福，合十回謝。
■周柏豪表示未為兒子改名，笑稱B仔下半截似自己！
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　　剛剛成為第二任爸爸的周柏豪，昨日在醫院會見傳媒，談到今次的保密功夫做到足，他稱只因疫情期間，太太只有外出產檢或帶女兒到公園玩耍，再加上老人家又不想大事宣揚：「家人，朋友同同事都冇講出去，多謝大家咁愛錫我哋。」柏豪還稱太太有共識，兩個就夠，可以專心地好好照顧孩子。

　　因為忙着為TVB（無線）拍攝新劇《旁觀者》的關係，柏豪只能向劇組請了十多小時假，陪太太入產房親手剪臍帶及過了一夜。至於囡囡有否呷醋？柏豪表示，已提早半年跟女兒說，會送個弟弟給她，看到囡囡將奶奶讓給弟弟，柏豪坦言感動到流淚，更感恩自己很幸福同順利。



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