周柏豪添丁：兩個夠晒數

聽朋友說，她朋友的孩子回港過暑假，往年到了這個時候，總會幾個家庭結伴外出旅遊。但今年這樣的環境，孩子暑假可以回來香港已算大幸，出外旅遊這支歌就沒得唱了。於是想不如在香港租一天遊艇，約幾個熟朋友，跟孩子在香港水域遊上一天，聊勝於無。他去找熟悉遊艇租賃的朋友打聽一下，原來以前一隻遊艇租一天幾千元，現在漲價至一萬出頭，且生意興隆，不是想租就租得到，要排隊。 可見人同此心，出不去旅遊的香港人，在這一年多時間內，想方設法都要把旅遊feel找回來。 前兩天終於可以遊輪公海遊了，天可憐見，竟然也成了一個令人興奮的消息。我有朋友拖老攜幼上了船，從兒童遊戲室玩到泳池，每頓飯換着餐廳吃飯，發上...

2021-08-21