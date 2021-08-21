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林夏薇被刪露股戲「重生」

2021-08-21 列印
■林夏薇全裸上陣與徐榮做對手戲。
■林夏薇做足防走光措施，免影響演出。
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　　林夏薇在前晚播出的無線劇集《七公主》中有全裸演出，騷出香肩及靚背，原來尚有露股及太性感鏡頭因尺度問題被刪，轉在myTV SUPER限時7日重溫，而myTV Gold客戶則可以隨時重溫。

　　問林夏薇為何願有如此突破性演出？她說：「監製話呢場戲係感人，會拍出癡情未亡人對亡夫思念的淒美感，唔係色情。徐榮都要感情爆發，我事先喺屋企都試咗好多次。」



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