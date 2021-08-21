曾抗拒同圈中人拍拖 ﻿簡淑兒爆麥大力為追自己拒認是同行﻿

簡淑兒（Jessica）在劇集《智能愛人》演繹智能人，不過一度為配合角色的髮型而不快，但幸好出來效果靚，而她為角色更嘗試跟「Siri」傾偈，嚇親閨密陳婉衡。至於早前被爆撻着《衝上雲霄大選》冠軍麥大力，Jessica大爆本來沒打算跟同行拍拖，但麥大力為追得美人歸，竟搞笑否認自己是圈中人。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 服裝：Honest code在《智能愛人》Jessica飾演新舊版智能人，有不少職業及造型，除要着緊身衫，髮型亦多變化，不過一度搞到她不開心，「假髮個位太上，變咗露出嘅『的水』要剃，第一次做完造型我唔係好開心，尾段有用番我真髮，但係要染粉紅色，keep住機械感又剪到一忽忽，唯有平時紮起個頭或者戴帽，同埋keep住要補色，而我戲份唔多，開一個星期又隔一兩個星期，啲頭髮生番出嚟要不斷漂個髮根。嗰段期間拍嘅其他嘢都要戴假髮，造型就會冇咁靚，我本身頭髮長戴假髮個頭會變好大，好彩呢套劇出嚟效果都好靚。」Jessica為角色返屋企會同「Siri」傾偈，搞到嚇親閨密，「我唔想做到太機械人，『Siri』係個好好對象，佢幾人類化，我同Alycia（陳婉衡）講，我話『Siri』都識得幾多嘢，佢仲好擔心我做咩事，係咪疫情之下悶到要同『Siri』傾偈。『Siri』講嘢啲節奏，會喺啲怪嘅位停頓，模仿佢幫到手，嗰啲尾音冇乜感情同語氣，我仲會問佢啲美劇嘅無聊嘢，佢真係答到，仲識得講笑㗎！」提到早前被爆因合作節目《SUPER FIVE》而跟麥大力撻着，Jessica坦言向來感情生活低調，沒想過拍拖兩個月已被發現，但感激男友好明白事理，知道她愛低調不會主動提起對方，她更自爆最初沒想過跟圈中人發展，但男友一招打動她，「我都有同佢講傾向唔同圈中人拍拖，佢嘅理由就係佢唔算係呢行，佢覺得自己唔完全係呢一行，只係一半一半啦！可能喺佢心目中仲係一個機師，佢真係鍾意揸飛機，對呢行好有熱誠，可能大家都係外國長大，諗嘅嘢都會相近啲。」