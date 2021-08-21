笑對姜濤分享醜樣相 Anson Lo自爆被Edan拍內褲照

人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Lo（AL、盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）昨日出席公開活動，吸引約2000位粉絲捧場。四子甫現身，粉絲即尖叫連連。他們暢談醜樣照事件外，AL更自爆曾在日本被Edan拍下只着內褲的照片！姜濤、Anson Lo（AL、盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Ian（陳卓賢）昨日說不知道酬勞是否可觀，要問經理人花姐。對於有粉絲為捧場通宵排隊，姜濤說：「知道有粉絲不適，我們有很多活動會出來，身體不舒服就不要太早來。」談到工作繁多，粉絲擔心他們過勞，Edan表示沒辦法，有工作便做；AL指粉絲直踩更多個鐘，「工時」比他們更長！四子亦坦言，每日大約睡3個小時，Edan說工作若有空間即睡覺休息！Anson Lo等機會回「禮」談到姜濤於社交網分享AL的演唱會「醜樣」照，AL表示沒有嬲，並說他們不是首次這樣玩，出道時有不少「黑圖」，只是開玩笑而已。問AL會否報復？他說本來也想，但留一線，笑言留待過時過節或生日時「送禮」。姜濤就大爆Edan影了他們最多醜照，Edan笑說：「鍾意影人醜照因為我唔靚，等佢哋一齊唔靚。」笑問姜濤貼「黑圖」是否想為AL宣傳歌曲《不可愛教主》，姜濤笑道：「咁都兜到，係呀。」問有否偷影隊友裸照？他們即說不會那麼變態，會有底線。姜濤稱參加《造星》時被影在牀上穿着疑似短褲的照片，AL亦記起Edan有他只穿內褲的照片！他說：「去年我們在日本，我沖涼後只穿底褲，他捕住門口影我！」Edan就笑言稍後要脅AL幾廿萬！