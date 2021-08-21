  • 2021年8月21日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡

日報新聞 > 娛樂

《怒火》首日公映勁收 膺今年最高開畫票房港片

2021-08-21 列印
■謝霆鋒亦傾力演出《怒火》。
■《怒火》在香港及新加坡票房均報捷。
■甄子丹認為：「只要用心盡力，定會做得好！」
Previous Next

　　由陳木勝（Benny）生前執導及監製，甄子丹兼任監製、動作導演及聯同謝霆鋒領銜主演的英皇電影《怒火》，在內地上映連續21日榮登票房冠軍，前日在港開畫亦大受歡迎，首日票房大收140萬元，連同優先場累積高達170萬元，成為2021年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，成績驕人！該片同日在新加坡公映亦創佳績，榮登開畫票房冠軍，堪稱雙喜臨門！

甄子丹：相信陳木勝在天堂感安慰



　　《怒火》獲得香港影迷熱捧，身在外地拍戲的甄子丹表示感激：「多謝觀眾捧場，個個演員都做得好好、盡心盡力，相信陳木勝導演在天堂應該都會好自豪與感到安慰！原本導演第一版剪成三個小時，第二版剪成兩小時，有些戲份好遺憾被刪剪，包括兩場我好喜歡的戲在內，不知道電影公司將來會否在DVD重新收錄呢？」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd