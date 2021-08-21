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木村有希確診新冠

2021-08-21 列印
■木村有希確診後停工休養。
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　　日本24歲混血索模木村有希，昨日透過事務所透露確診新冠肺炎，她是於本周日深夜開始發燒，翌日驗測後確診，目前停工休養。上月底被攝得到Hip Hop男歌手CIMBA住所過夜的她，向當局透露沒有密切接觸者。

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