祖兒一行人點了六份粟米串，豈料是一份有十串，共來了六十串！幸好是逐粒串成一串的粟米串！祖兒其後吃小龍蝦，笑言沒上次吃的那麼辣，好處就是「明天我的小菊花沒事」！
拍片分享覓食趣事 祖兒念念不忘大排檔
祖兒一行人點了六份粟米串，豈料是一份有十串，共來了六十串！幸好是逐粒串成一串的粟米串！祖兒其後吃小龍蝦，笑言沒上次吃的那麼辣，好處就是「明天我的小菊花沒事」！
公海遊旅客 消費力驚人 暑假最後一擊 Staycation爆滿
今年暑假尚餘個多星期，有別於去年同期有諸多防疫限制，今年疫情緩和，不少人「瘋狂」享受Staycation（宅度假），尤其度假式酒店更受歡迎；有旅遊界人士直指許多酒店未來一兩周都在加推優惠，料訂房更火熱...
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拜登稱倘台被入侵會有回應 中方：「一中」原則不可逾越
美國從阿富汗撤軍後，塔利班再奪阿富汗政權，近日流傳「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，美國總統拜登接受媒體專訪，首度就此表態，強調如果台灣被入侵，美國會有回應。北京外交部指，台灣和阿富汗有根本的不同，重申...
2021-08-21
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警察局長矇眼跪地被槍決 塔利班清算影片曝光
阿富汗局勢混亂持續，塔利班再被揭「言行不一」。一名曾反抗塔利班的警察局長被公開處決，阿富汗首位女省長被逮捕，而阿富汗國營電視台女主播指，已被拒進電視台工作。國際特赦組織稱，塔利班殺害了九名少數民族男子...
2021-08-21
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嘉御山豪裝頂層特色戶
嘉御山坐落於大圍半山，起居環境寧靜，項目由分層住宅及洋房組成，私隱度更高。今次精選屋苑一個頂層特別色大戶，實用面積2295方呎，四房兩套設計，樓底特高，裝潢華麗典雅，亮點是連2047方呎天台，已設有戶...
2021-08-21
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恒指續插466點 醫藥股捱沽
受內地重拳監管及市場憂慮美國聯儲局年內或縮減買債雙重利淡夾擊，港股持續弱勢。恒指早段插穿25000點後跌勢轉急，加上A股受壓，恒指曾急挫734點，低見24581點，為去年11月2日以來新低；下午跌勢雖...
2021-08-21
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開鑼戰 國米新刀 迪斯「Go」！
國際米蘭雖然今夏有右翼衞阿舒拉夫及中鋒盧卡古兩大主將離隊，但引入了位置相同的杜費斯及迪斯高，新教練施蒙尼恩沙基大可延續前任干地的套路，減少將帥適應的時間。今晚意甲揭幕戰主場迎戰熱拿亞，衞冕的藍黑軍團有力取開門紅之外，跟據對賽往績更有望大勝，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now638、有線614、654台周日凌晨0:30直播） 前帥干地的三五二陣式運用成熟，率國米打破祖雲達斯壟斷九年的意甲錦標後下台，會方六月初邀得施蒙尼恩沙基接掌帥印。後者同樣主張三五二，而且側重左右兩路翼衞發動攻勢，去季執教拉素，右翼衞文路爾拿沙利聯賽六次助攻之中，四球傳予箭頭卡些度或恩莫比尼破網。 帶刀...
2021-08-21
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【穿上Vivienne Tam】Vivienne Tam花俏新裝女星追捧 FYY/Hana/陳敏之/廖碧兒都愛上
談及Vivienne Tam，你會想起甚麼？中式設計？花碌碌圖案？熊貓？Opera Girl？其實有留意當下潮流，不難發現具有傳統色彩的東方服飾，再次融入新時尚之中，例如由韓服演變的新派設計，就連BL...
2021-08-17
- 【單車客】踩單車遊上水圍村 探索新界北鄉村文化
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笑對姜濤分享醜樣相 Anson Lo自爆被Edan拍內褲照
人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Lo（AL、盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）昨日出席公開活動，吸引約2000位粉絲捧場。四子甫現身，粉絲即尖叫連連。他們暢談醜樣照事件外，AL更...
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好好過日子——疫情下的遊興
聽朋友說，她朋友的孩子回港過暑假，往年到了這個時候，總會幾個家庭結伴外出旅遊。但今年這樣的環境，孩子暑假可以回來香港已算大幸，出外旅遊這支歌就沒得唱了。於是想不如在香港租一天遊艇，約幾個熟朋友，跟孩子在香港水域遊上一天，聊勝於無。他去找熟悉遊艇租賃的朋友打聽一下，原來以前一隻遊艇租一天幾千元，現在漲價至一萬出頭，且生意興隆，不是想租就租得到，要排隊。 可見人同此心，出不去旅遊的香港人，在這一年多時間內，想方設法都要把旅遊feel找回來。 前兩天終於可以遊輪公海遊了，天可憐見，竟然也成了一個令人興奮的消息。我有朋友拖老攜幼上了船，從兒童遊戲室玩到泳池，每頓飯換着餐廳吃飯，發上...
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馬場浮世繪——梁家俊弄瓦之喜
近期香港馬圈經常傳來喜訊，本地騎師梁家俊的靚靚太太阿Kit李潔瑩就在前日誕下女兒。 梁家俊和太太本身育有三歲的兒子梁柏禮，兩人在前天（本月19日）在社交網站公布家庭增添新成員的好消息，梁氏夫婦現有一仔...
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