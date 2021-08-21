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拍片分享覓食趣事 祖兒念念不忘大排檔

2021-08-21 列印
■祖兒在短片中發揮喜劇細胞。
■祖兒一行人開懷大嚼！
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　　身在內地長沙工作的容祖兒，拍片分享在當地覓食趣事。祖兒在其中一條短片中向觀眾說：「從落地開始，我念念不忘的就是（長沙的）大排檔，等一下一定要帶你們去吃。」

　　祖兒一行人點了六份粟米串，豈料是一份有十串，共來了六十串！幸好是逐粒串成一串的粟米串！祖兒其後吃小龍蝦，笑言沒上次吃的那麼辣，好處就是「明天我的小菊花沒事」！

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