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千葉真一遺體火化

2021-08-21 列印
■真劍佑留言悼念父親千葉真一。
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　　老牌男星千葉真一前日不敵新冠肺炎病逝，享年82歲，他的喪禮及火葬儀式於昨日舉行，第二任妻子及細仔真榮田鄉敦均有出席，但身在美國發展的長子新田真劍佑則要到10月才能返日。真劍佑昨晚在網上留言及分享兒時父子合照，悼念亡父。圖：資料圖片

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